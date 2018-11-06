Коннолли: «Вашингтон» проходит те же стадии, что и «Питтсбург» после чемпионства

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли поделился мнением о старте чемпионата в исполнении своей команды. Форвард отметил, что после победы в Кубке Стэнли его клуб проходит те же стадии, что и остальные чемпионские команды.



«Если подумать, насколько длинным оказался прошлый сезон и посмотреть на другие чемпионские команды, то можно увидеть, что „Питтсбург“, например, проходил через те же стадии, через которую проходим сейчас мы. В коллективе есть уверенность, что мы лучше, чем это показываем. Примерно то же самое с нами было в прошлом году в начале чемпионата, поэтому в нас живёт уверенность, что мы сумеем это преодолеть», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.