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Стольберг: на моё решение о переходе в «Авангард» повлиял опыт игры за «Атлант»

Стольберг: на моё решение о переходе в «Авангард» повлиял опыт игры за «Атлант»
Хоккей / КХЛ

Нападающий Виктор Стольберг поделился первыми впечатлениями от перехода в стан «Авангарда».

«Всё произошло стремительно, „Авангарду“ нужен был игрок, и я быстро сумел договориться со своим клубом из Швейцарии, чтобы меня отпустили. Я рад присоединиться к „Авангарду“ и с нетерпением жду игр. Боба Хартли я знаю как тренера, но лично с ним не работал.

Хоккей в Швейцарии на высоком уровне, там быстрые игроки. Надеюсь, привнесу своё мастерство в „Авангард“. Буду использовать скорость и габариты, я могу выполнять любую роль в команде.

В КХЛ я играл пять лет назад за „Атлант“, именно этот опыт помог мне согласиться на вариант с „Авангардом“. Тут сильная лига, где непросто забивать», — рассказал хоккеист в интервью клубному телевидению.

«Авангард» заключил контракт с Виктором Стольбергом до конца сезона-2018/19
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