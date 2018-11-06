Малкин: чувствую себя свежим после длинных летних каникул «Питтсбурга»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своём физическом состоянии. Форвард отметил, что хорошо себя чувствует благодаря серьёзным летним тренировкам.



«У меня было отличное лето. Ударно поработал на протяжении всего лета. Наши каникулы получились на месяц длиннее обычных, так что чувствую себя свежим и отдохнувшим. Ноги двигаются как надо», — приводит слова хоккеиста Pittsburgh Tribune-Review.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ 32-летний россиянин принял участие в 13 встречах, сумев записать в свой актив 20 (7+13) баллов при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафа.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Русская неделя в Америке: Знарок приехал в Коламбус и… Панарин потух А Бобровский проводит худший сезон в НХЛ.