Илья Воробьёв рассказал, будет ли Антон Бурдасов вызван в сборную России

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал, что тренерский штаб национальной команды наблюдает за нападающим уфимского «Салавата Юлаева» Антоном Бурдасовым.



«Задачи у сборной всегда одни – выиграть. Посмотреть состав – тоже задача. Вы же видите, мы омолодились. За Антоном Бурдасовым мы смотрим. У него было хорошее начало сезона. Подумаем и, возможно, вызовем его на следующий этап Евротура», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, состав на Кубок Карьяла выглядит так:



Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»).



Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский (оба— ЦСКА), Артём Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).



Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин, Пётр Хохряков (оба – «Салават Юлаев»).