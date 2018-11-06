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Р. Ротенберг: хотим провести матчи на открытом воздухе даже лучше, чем в НХЛ

Р. Ротенберг: хотим провести матчи на открытом воздухе даже лучше, чем в НХЛ
Хоккей / КХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о планах проведения матча российского этапа Евротура Россия — Финляндия и чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА на открытом воздухе.

«Точно решено, что играем матчи на открытом стадионе. 16 декабря Россия – Финляндия и 22 декабря – СКА – ЦСКА. Это мероприятия серьёзного уровня в плане технологий. Важно, чтобы зрители видели шайбу, будут установлены дополнительные экраны. Это будет самый современный международный стандарт, мировой уровень. Мы хотим провести мероприятие точно не хуже, чем это проводится в НХЛ. Даже лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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