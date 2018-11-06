Капризов: золотой гол на Олимпиаде уже не пересматриваю

Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал получение награды «Герои хоккея—2018».



«Приятно получить награду (лучшему снайперу. – Прим. «Чемпионата»), надо стремиться в дальнейшем забивать ещё больше. Голов не считал, немного удивился, что стал лучшим снайпером сборной.



Григоренко сказал, что я неплохой игрок? Он тоже ничего. Если серьёзно, то он хороший игрок, приятно с ним играть, мы с ним вне хоккея проводим много времени. Пока не знаю, с кем буду играть на Кубке Карьяла, много новых лиц в сборной. Со всеми будет здорово познакомиться в игровом плане.



Золотой гол на Олимпиаде сейчас уже не пересматриваю. Летом, бывало, видео попадалось, сейчас идёт новый сезон. Со Знарком после его ухода из сборной не переписывались. Конечно, жалко, что он ушёл», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.