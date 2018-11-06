Голышев: пока не хочу думать об «Айлендерс», прошла только треть сезона

Нападающий сборной России Анатолий Голышев поделился впечатлениями от вызова на Кубок Карьяла.



«Вызов в сборную — это радость и гордость для меня. Всегда очень рад приезжать сюда, очень доволен.



Конечно, приятно находиться в статусе лидеров чемпионата. В чем причина успешного выступления „Автомобилиста“? Всё в совокупности: хорошая атмосфера в раздевалке, правильный анализ игры и выполнение тактики. Конечно, так бывает не всегда, но где-то нам помогает удача и хорошая атмосфера в команде.



Сразу после Евротура нам играть со СКА? Не хочу заглядывать так далеко. Сейчас для меня главное — хорошо отыграть три матча в сборной, а уже потом будем выходить и биться за победу.



Сейчас Никита Нестеров зашёл и спросил, смотрел ли я вчерашнее дерби. Рядом Женька Кетов стоял, они между собой „потроллились“. Спокойно к этому отнёсся. Может быть, у них между собой что-то есть, но я об этом не думаю.



Ускорилась ли игра на Евротуре? Пока там не играл, поэтому такого не заметил. В прошлом году я чувствовал отличие в скоростях между сборной и клубом: на Евротуре игра идёт быстрее, а когда приезжаешь в КХЛ, находясь на подъёме, видно, что ты быстрее других. Но потом всё становится на свои места. С кем меня поставят? Пока не знаю, сегодня у нас выходной, а вот завтра самому будет интересно посмотреть составы.



Буду ли я в „Айлендерс“ в следующем году? Сейчас идёт сезон, прошла только одна треть, и впереди у нас очень много работы. Пока не хочу об этом думать.



Все новички „Автомобилиста“ отлично вписались в команду, мы помогли им с бытом и здорово их приняли. Отличная атмосфера у нас пошла ещё с «предсезонки», и сейчас она продолжается», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

У Никитина закончился контракт, за Бурдасовым следят. Главное о сборной Команда Ильи Воробьёва вылетает в Хельсинки на Кубок Карьяла.