Стали известны составы череповецкой «Северстали» и финского «Йокерита» на встречу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 ноября, начало игры — в 19:00 мск.
«Северсталь»:
Фурх (Магарилов);
Корнеев — Лекомцев, Бумагин — Трубачёв — Рыбин;
Куляш — Кулда, Григоренко — Коротков — Яшин;
Кудако — Калашников, Монахов — Карлин — Захарчук;
Макаров, Лапин — Юньков — Гераськин.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Лёв — Нурмиканта, Иконен — Маннинен — Йормакка;
Й. Йенсен — Лауридсен, Вярн — Плэтт — Мозес;
Мяки — Ниеми — Анттила.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Северсталь» — «Йокерит»: стали известны составы команд