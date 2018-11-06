«Северсталь» — «Йокерит»: стали известны составы команд

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и финского «Йокерита» на встречу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 ноября, начало игры — в 19:00 мск.



«Северсталь»:



Фурх (Магарилов);

Корнеев — Лекомцев, Бумагин — Трубачёв — Рыбин;

Куляш — Кулда, Григоренко — Коротков — Яшин;

Кудако — Калашников, Монахов — Карлин — Захарчук;

Макаров, Лапин — Юньков — Гераськин.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Лёв — Нурмиканта, Иконен — Маннинен — Йормакка;

Й. Йенсен — Лауридсен, Вярн — Плэтт — Мозес;

Мяки — Ниеми — Анттила.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19