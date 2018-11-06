Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и минского «Динамо» на встречу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 7 ноября, начало встречи — в 19:30 мск.
«Сочи»:
Шикин (Барулин);
Воробьёв — Щитов, О`Делл — Росен — Рахимуллин;
Йокипкка — Ю. Александров, Полунин — Калетник — Шмелёв;
Рыков — Д. Александров, Хлопотов — Точиский — Акмальдинов;
Мусин — Будкин, Алтыбармакян — Томилин — Беляев.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Хенкель, Хауден — Казионов — Пулккинен;
Лисовец — Знахаренко, А. Костицын — С. Костицын — Когалев;
Хохлов — Осипов, Китаров — Ковыршин — Степанов;
Евенко — Литвинов, Дроздов — Волков — Артёмов.
«Сочи» — «Динамо» Мн: в составе хозяев дебютирует Кирилл Беляев