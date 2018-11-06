«Сочи» — «Динамо» Мн: в составе хозяев дебютирует Кирилл Беляев

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и минского «Динамо» на встречу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 7 ноября, начало встречи — в 19:30 мск.



«Сочи»:



Шикин (Барулин);

Воробьёв — Щитов, О`Делл — Росен — Рахимуллин;

Йокипкка — Ю. Александров, Полунин — Калетник — Шмелёв;

Рыков — Д. Александров, Хлопотов — Точиский — Акмальдинов;

Мусин — Будкин, Алтыбармакян — Томилин — Беляев.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Карнаухов);

Уиркош — Хенкель, Хауден — Казионов — Пулккинен;

Лисовец — Знахаренко, А. Костицын — С. Костицын — Когалев;

Хохлов — Осипов, Китаров — Ковыршин — Степанов;

Евенко — Литвинов, Дроздов — Волков — Артёмов.