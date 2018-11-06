Пачьоретти: мысли о «Монреале» отвлекают, хочу быстрее с ним сыграть

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пачьоретти поделился ожиданиями от матча с «Монреаль Канадиенс».



«Конечно, мысли об этом отвлекают, что было ожидаемо, учитывая как долго я играл в той команде и даже был ее капитаном. Буду рад, когда все эти переживания останутся позади. Надеюсь, я буду играть, и хочу верить, что мы добьемся успеха. Говорят, лучше как можно раньше решить этот вопрос. Наверное, это так. Понятно, в раздевалке будет много разговоров об этом. Рад, что вернусь туда, и надеюсь, буду играть. Рассчитываю на лучшее.



В Монреале журналисты совсем другие. Каждый клуб стремится к победам, но в Канаде надо каждый день отвечать на вопросы, почему не оправдываешь ожидания. В этом разница, и она бросается в глаза. В Вегасе всё немного иначе. Там не нужно каждый день выслушивать комментарии в свой адрес и объясняться, почему опять сыграл так слабо», — цитирует игрока официальный сайт лиги.