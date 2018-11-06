﻿«Северсталь» уступила «Йокериту», потерпев четвёртое поражение подряд

В Череповце местная «Северсталь» потерпела поражение во встрече с финским «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 0:4. Подопечные Александра Гулявцева проиграли в четвёртом матче подряд, «джокеры» прервали неудачную серию из трёх поражений.



Счёт был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Виктор Лёв. Во втором периоде «Йокерит» упрочил преимущество благодаря точным броскам Мики Ниеми и Макса Вярна. В третьем периоде гол Марко Анттилы установил окончательный счёт — 4:0.

Посмотреть видео заброшенных шайб также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19