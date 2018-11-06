Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

﻿«Северсталь» уступила «Йокериту», потерпев четвёртое поражение подряд

﻿«Северсталь» уступила «Йокериту», потерпев четвёртое поражение подряд
Хоккей / КХЛ

В Череповце местная «Северсталь» потерпела поражение во встрече с финским «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 0:4. Подопечные Александра Гулявцева проиграли в четвёртом матче подряд, «джокеры» прервали неудачную серию из трёх поражений.

Счёт был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Виктор Лёв. Во втором периоде «Йокерит» упрочил преимущество благодаря точным броскам Мики Ниеми и Макса Вярна. В третьем периоде гол Марко Анттилы установил окончательный счёт — 4:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2018, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
0 : 4
0:1, 0:2, 0:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Лёв (Маннинен, Лепистё) – 18:14 (4x4), 0:2 – Ниеми (Мяки, Йормакка) – 32:30 (5x5), 0:3 – Вярн (Лепистё, Мозес) – 38:43 (5x5), 0:4 – Анттила (Кивистё, Мяки) – 50:37 (5x5)

Посмотреть видео заброшенных шайб также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент