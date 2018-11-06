«Сочи» дома уступил минскому «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду потерпел поражение от минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. Команда из столицы Беларуси одержала вторую победу в десяти последних играх.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Сергей Шмелёв и Евгений Ковыршин. На старте второй 20-минутки курьёзная шайба Теэму Пулккинена вывела вперёд подопечных Горди Дуайера. Остаток встречи прошёл без заброшенных шайб, несмотря на упорный штурм черноморской команды.

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19