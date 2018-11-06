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«Сочи» дома уступил минскому «Динамо»

«Сочи» дома уступил минскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду потерпел поражение от минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. Команда из столицы Беларуси одержала вторую победу в десяти последних играх.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Сергей Шмелёв и Евгений Ковыршин. На старте второй 20-минутки курьёзная шайба Теэму Пулккинена вывела вперёд подопечных Горди Дуайера. Остаток встречи прошёл без заброшенных шайб, несмотря на упорный штурм черноморской команды.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2018, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 2
1:1, 0:1, 0:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Шмелёв (Александров) – 07:04 (4x5), 1:1 – Ковыршин (Лисовец, Хенкель) – 12:26 (5x4), 1:2 – Пулккинен – 21:05 (4x3)

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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