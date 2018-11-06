Гулявцев: хочется сказать игрокам «Северстали» — где они у нас находятся?

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги проигранного матча с «Йокеритом» (0:4).



«Хочу поздравить «Йокерит» с победой. У них хорошая игра, в отличие от нас. Выходили с хорошим настроем, пытались прервать неудачную серию, но у команды сегодня было много брака в передачах. Из-за этого срывались атаки и ничего так и не получилось.



Последние два-три дня на тренировках мы уделяли большое количество времени розыгрышу большинства. Но опять реализация у нас — ноль. Хочется сказать не только нападающим, но и всем игрокам: где и какой матч они у нас находятся?



Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Спасибо», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Череповца.

﻿«Северсталь» уступила «Йокериту», потерпев четвёртое поражение подряд