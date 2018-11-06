Дуайер: в составе «Динамо» нет глубины, которую я бы хотел видеть

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от выигранного матча с хоккейным клубом «Сочи» (2:1). Тренер посетовал на недостаточную глубину состава клуба.



«Конечно, я очень доволен победой. Очень важно, что мы сегодня добились успеха, потому что у нас была непростая серия и постоянно много игр. К сожалению, в нашем составе нет такой глубины, которую бы хотелось иметь. Также отмечу Энрота, который сегодня выглядел великолепно. Его роль сегодня была особенно важной. В концовке матча нам повезло в некоторых моментах. В любом случае, очень рад победе», — приводит слова специалиста официальный сайт черноморской команды.



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