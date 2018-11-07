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«Рейнджерс» дома обыграли «Монреаль» благодаря голу Бучневича

«Рейнджерс» дома обыграли «Монреаль» благодаря голу Бучневича
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 5:3 в пользу хозяев. Для «Рейнджерс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард хозяев Кевин Хейз, в активе которого три передачи. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились Мика Зибанеджад (1+1) и Крис Крайдер (1+1). Голкипер «Нью-Йорка» Хенрик Лундквист отразил 31 бросок из 34.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 14 минут 9 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился голом. У Владислава Наместникова передача и показатель полезности «+2».

В параллельной встрече «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов результативными действиями не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2018, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
5 : 3
1:1, 1:2, 3:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Татар (Бенн, Питри) – 00:23 (5x5), 1:1 – Крайдер (Хейз) – 15:50 (5x5), 1:2 – Татар (Дано, Галлахер) – 24:40 (5x5), 1:3 – Доми (Галлахер, Питри) – 26:27 (5x4), 2:3 – Деанджело (Хейз, Веси) – 37:45 (5x5), 3:3 – Бучневич (Стаал, Хейз) – 48:25 (5x5), 4:3 – Пионк – 57:16, 5:3 – Зибанеджад – 58:12 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2018, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Браун – 05:30 (5x5), 2:0 – Марнер (Таварес, Хайман) – 20:09 (5x5), 2:1 – Икин (Теодор, Меррилл) – 31:22 (5x5), 3:1 – Кадри (Браун, Марло) – 59:25 (en)
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