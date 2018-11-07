«Рейнджерс» дома обыграли «Монреаль» благодаря голу Бучневича

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 5:3 в пользу хозяев. Для «Рейнджерс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард хозяев Кевин Хейз, в активе которого три передачи. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились Мика Зибанеджад (1+1) и Крис Крайдер (1+1). Голкипер «Нью-Йорка» Хенрик Лундквист отразил 31 бросок из 34.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 14 минут 9 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился голом. У Владислава Наместникова передача и показатель полезности «+2».

В параллельной встрече «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов результативными действиями не отметились.