«Рейнджерс» — «Монреаль»: победу хозяевам принёс шедевральный гол Пионка

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 5:3 в пользу хозяев. Для «Рейнджерс» эта победа стала четвёртой кряду.

Ключевым эпизодом матча стал шедевральный проход американского защитника хозяев Нила Пионка. Уроженец Хермантауна при счёте 3:3 подобрал шайбу перед воротами Хенрик Лундквиста, совершил стремительный проход через всю площадку, убежав от преследовавшего его Джонатана Друена, после чего сначала убрал со своего пути защитника «Канадиенс» Ноа Юульсена, а затем изящно переиграл Кэри Прайса.

Видео прохода Пионка также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 14 минут 9 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился голом. У Владислава Наместникова передача и показатель полезности «+2».