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«Оттава» дома разгромила «Нью-Джерси», «Детройт» по буллитам обыграл «Ванкувер»

«Оттава» дома разгромила «Нью-Джерси», «Детройт» по буллитам обыграл «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

«Оттава Сенаторз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась с разгромным счётом 7:3 (2:2, 3:0, 2:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Оттавы» Марк Стоун, в активе которого дубль и три передачи. По три балла за результативность в составе победителей набрали Тома Шабо (1+2) и Мэтт Дюшейн (0+3). Голкипер хозяев Крэйг Андерсон отразил 30 бросков из 33.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» по буллитам обыграл «Ванкувер Кэнакс». Итоговый счёт — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0). Победный буллит на свой счёт записал Густав Нюквист. Голкипер «Детройта» Джимми Ховард совершил 40 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2018, среда. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
7 : 3
2:2, 3:0, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Холл (Хишир, Грин) – 03:14 (5x5), 0:2 – Палмьери (Лавджой, Хишир) – 11:20 (5x5), 1:2 – Шабо (Райан, Тирни) – 12:05 (5x5), 2:2 – Стоун (Дюшейн, Дзингел) – 12:58 (5x5), 3:2 – Уайт (Стоун, Пол) – 22:27 (5x5), 4:2 – Стоун (Дюшейн, Шабо) – 27:35 (5x5), 5:2 – Уайт (Стоун, Шабо) – 37:44 (5x4), 6:2 – Дзингел (Стоун) – 50:11 (5x5), 6:3 – Зейджак (Коулман, Ватанен) – 54:13 (5x5), 7:3 – Пяаярви (Тирни, Дюшейн) – 58:01 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2018, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 2
0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Петтерссон (Эрикссон, Голдобин) – 13:39 (5x5), 0:2 – Хаттон (Гудбрансон, Годетт) – 31:21 (5x5), 1:2 – Абделкейдер – 33:43 (5x4), 2:2 – Нюквист (де ла Роуз) – 41:37 (5x5), 3:2 – Ларкин – 65:00 ( ПБ)
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