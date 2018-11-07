«Оттава» дома разгромила «Нью-Джерси», «Детройт» по буллитам обыграл «Ванкувер»

«Оттава Сенаторз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась с разгромным счётом 7:3 (2:2, 3:0, 2:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Оттавы» Марк Стоун, в активе которого дубль и три передачи. По три балла за результативность в составе победителей набрали Тома Шабо (1+2) и Мэтт Дюшейн (0+3). Голкипер хозяев Крэйг Андерсон отразил 30 бросков из 33.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» по буллитам обыграл «Ванкувер Кэнакс». Итоговый счёт — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0). Победный буллит на свой счёт записал Густав Нюквист. Голкипер «Детройта» Джимми Ховард совершил 40 сейвов.