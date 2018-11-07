Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Сент-Луис» обыграл «Каролину» благодаря хет-трику О'Райлли, у Тарасенко 2 очка

«Сент-Луис» обыграл «Каролину» благодаря хет-трику О'Райлли, у Тарасенко 2 очка
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Харрикейнз» пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хет-трик в составе победителей оформил форвард Райан О'Райлли. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя передачами. Голкипер хозяев Чад Джонсон совершил 38 сейвов. Иван Барбашёв очков не набрал.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 48 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». Валентин Зыков результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2018, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 1
3:1, 0:0, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – О'Райлли (Тарасенко, Пьетранджело) – 11:57 (5x5), 2:0 – Фаббри (Перрон, Томас) – 14:01 (5x5), 2:1 – Славин (Уильямс, Валльмарк) – 19:34 (5x4), 3:1 – О'Райлли (Бозак, Тарасенко) – 19:55 (5x4), 4:1 – О'Райлли (Стин, Бозак) – 56:50 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент