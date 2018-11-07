«Сент-Луис» обыграл «Каролину» благодаря хет-трику О'Райлли, у Тарасенко 2 очка

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Харрикейнз» пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хет-трик в составе победителей оформил форвард Райан О'Райлли. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя передачами. Голкипер хозяев Чад Джонсон совершил 38 сейвов. Иван Барбашёв очков не набрал.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 48 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». Валентин Зыков результативными действиями не отметился.