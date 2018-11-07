Суперсейв Василевского после момента, созданного Макдэвидом

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с разгромным счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. Для «Тампы» эта победа стала третьей кряду.

Одним из главных героев матча стал вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский. Российский вратарь отразил 33 броска по воротам, а самым запоминающимся сейвом Василевского стал отражённый бросок Тая Рэтти, которого на убойную позицию вывел капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид.

Видео момента также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

Благодаря этой победе «Тампа» укрепила лидерство в турнирной таблице Восточной конференции.