Владимир Тарасенко продлил результативную серию до пяти матчей

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Харрикейнз» пятым кряду.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами, продлив серию с набранными очками до пяти матчей. Всего за последние 10 встреч Владимир лишь однажды завершил игру без очков. В матче с «Каролиной» форвард провёл на льду 17 минут 41 секунду (3.03 – в большинстве, показатель полезность «+1» – третий раз в сезоне остался в плюсе) и нанёс один бросок в створ.

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В активе воспитанника «Сибири» стало 13 (6+7) очков в 13 матчах нынешнего сезона при полезности «-7». В среднем за матч 26-летний игрок проводит на льду 18 минут 50 секунд.