«Тампа» — «Эдмонтон»: россияне стали первыми двумя звёздами встречи

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с крупным счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. Для «Тампы» эта победа стала третьей кряду.

В этой игре солировали российские игроки, выступающие в составе «Тампы». Главным героем встречи стал нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого дубль и передача. Второй звездой матча признан голкипер хозяев Андрей Василевский, отразивший 33 броска из 35. Замкнул тройку лучших капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший 3 (1+2) очка.

Благодаря этой победе «Тампа» укрепила лидерство в турнирной таблице Восточной конференции.