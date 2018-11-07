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Сборная России U20 взяла реванш у команды WHL в рамках суперсерии

Сборная России U20 взяла реванш у команды WHL в рамках суперсерии
Хоккей / МЧМ по хоккею-2019

Молодёжная сборная России продолжила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. Во втором матче подопечные Валерия Брагина взяла реванш у сборной Западной лиги (WHL) — 3:1. Счёт в серии стал 1-1.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте первого периода. Канадцы провели позиционную атаку. Тай Смит получил передачу на синей линии и с кистей нанёс бросок в дальнюю девятку. Пётр Кочетков не успел среагировать — перекрыли обзор голкиперу. Отыгрались россияне незадолго до перерыва. Евгений Калабушкин получил передачу на синей линии и набросил на ворота, а шайба после рикошета влетела в ворота канадцев. Гол в итоге записали на Булата Шафигуллина, который на пятаке подправил шайбу. Победу российской команде принёс Степан Старков, реализовавший большинство за две минуты до конца третьего периода. Окончательный счёт установил Иван Муранов, поразивший пустые ворота.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20
07 ноября 2018, среда. 06:00 МСК
Россия U20
3 : 1
1:1, 0:0, 2:0
Канада WHL
0:1 – Смит (Дьювар, Саттер) – 05:10 (5x5), 1:1 – Шафигуллин (Калабушкин, Журавлёв) – 19:07 (5x5), 2:1 – Старков (Ольшанский, Яремчук) – 58:18 (5x4), 3:1 – Муранов – 59:10 (en)

В следующем матче российская молодёжка сразится со сборной лиги Онтарио. Игра пройдёт послезавтра, 9 ноября, начало встречи — в 03:00 мск.

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