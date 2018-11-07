Элиас Петтерссон установил новый рекорд НХЛ

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» по буллитам обыграл «Ванкувер Кэнакс». Итоговый счёт — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0). Победный буллит на свой счёт записал Густав Нюквист. Голкипер «Детройта» Джимми Ховард совершил 40 сейвов.

19-летний новичок «Ванкувера» Элиас Петтерссон отметился заброшенной шайбой. Таким образом, после 10 матчей сезона на его счету уже 10 заброшенных шайб. Шведский вундеркинд установил новый рекорд НХЛ, став самым молодым игроком в истории лиги, кому хватило 10 матчей, чтобы добраться до отметки в 10 шайб. Петтерссон побил достижение форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Дона Мурдока, который отметил подобное достижение в возрасте 20 лет 1 день.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера».

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский клуб «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф он сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.