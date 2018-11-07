Кучеров вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по играм с «2+» голами

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с крупным счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. Для «Тампы» эта победа стала третьей кряду.

Главным героем встречи стал нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого дубль и передача. Российский форвард в 20-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по играм с «2+» голами, сравнявшись с Фредриком Модином. Следующей целью для Кучерова являются позиции Венсана Лекавалье — 46.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

Рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу (66 мультиигры), второе место занимает Мартен Сан-Луи — 50 матчей.