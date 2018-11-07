Николай Голдобин обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» по буллитам обыграл «Ванкувер Кэнакс». Итоговый счёт — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0). Победный буллит на свой счёт записал Густав Нюквист. Голкипер «Детройта» Джимми Ховард совершил 40 сейвов.

Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 19 минут и 53 секунды, за которые отметился результативной передачей. Голдобин установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ. Прежнее достижение составило 18.53 в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

В этом сезоне 23-летний нападающий сыграл 13 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал шесть голевых передач при показателе полезности «+2» и шести минутах штрафа. В среднем за игру Голдобин проводит на льду 14 минут 28 секунд.