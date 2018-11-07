Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги.

Главным героем дня стал форвард «Оттавы Сенаторз» Марк Стоун, оформивший дубль и сделавший ассистентский хет-трик в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (7:3).

Второй звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли, который забросил три шайбы в ворота «Каролины Харрикейнз» (4:1). Канадский форвард впервые в карьере оформил хет-трик на уровне НХЛ.

Замкнул тройку лучших нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого дубль и передача во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). Российский форвард в 20-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по играм с «2+» голами, сравнявшись с Фредриком Модином. Следующей целью для Кучерова являются позиции Венсана Лекавалье — 46.