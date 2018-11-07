Ковальчук: в первых матчах «Лос-Анджелес» просто стоял на месте

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» (4:1) в первом матче под руководством Уилли Дежардена.

«Мы начали работать ещё усерднее, потому что в первых матчах мы просто стояли на месте. А теперь мы двигаем шайбу. У нас стало получаться выходить на траектории для бросков, бросать, выигрывать подборы и подправлять шайбу», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

После серии из семи поражений «Кингз» одержали три победы в четырёх матчах. «Анахайм» потерпел восьмое поражение в девяти встречах. Ковальчук отметился 3 (1+2) набранными очками. Ещё по разу в составе победителей отличились Дастин Браун и Кайл Клиффорд. Единственная шайба «уток» на счету Райана Кеслера. Вратарь «Лос-Анджелеса» Джек Кэмпбелл отразил 30 бросков.