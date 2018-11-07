Кенневилль возражал против присутствия бывшего наставника СКА на тренировках

Известный североамериканский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал отставку главного тренера «Чикаго Блэкхоукс» Джоэля Кенневилля.

«Президент команды Джон Макдона говорил, что верит генменеджеру Стэну Боумэну и тренеру Джоэлю Кенневиллю, но он требовательный босс. Длительная перестройка его не устроила, он дал понять, что команда должна попадать в плей-офф. Боумэн в свою очередь не хотел менять состав. В любом случае увольнение Кенневилля — это начало демонтажа династии «Блэкхоукс», это был сейсмический день.

В субботу в матче с «Калгари» «чёрные ястребы» никого не посадили на скамейку штрафников отбывать дисциплинарный штраф Данкана Кита. Это привело к тому, что 1 минуту и 47 секунд команда вынуждена была дополнительно играть в меньшинстве, пока не случилась остановка. Это было слишком серьёзно, чтобы считать эпизод случайностью, это была последняя капля в холодной войне Кенневилля и Боумэна. От Майка Китчена до Никласа Яльмарссона и Артемия Панарина всё было нелегко, и это привело к тому, что Кенневилль не появился во время первого раунда драфта-2017 (в этот день были обменяны Яльмарссон и Панарин).

Кенневилль возражал против присутствия на льду на тренировках Барри Смита, это было семь лет назад. Теперь Смит назначен помощником нового тренера Джереми Коллитона. Надеюсь, когда-нибудь в будущем «Чикаго» поднимет баннер Кенневилля (или хотя бы его усы) и воздаст тренеру то, чего он заслуживает», — отметил Фридман.

Напомним, что Смит три сезона руководил СКА (2007-2010), после чего стал скаутом «Чикаго и последние восемь сезонов работал главой отдела «Блэкхоукс» по развитию и оценке игроков.