«Тампа» — «Эдмонтон»: Лучич начал бить лежачего Жозефа после силового приёма

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с разгромным счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. Для «Тампы» эта победа стала третьей кряду.

В третьем периоде игру омрачил инцидент с участием нападающего «Эдмонтона» Милана Лучича. При счёте 2:5 Лучич поймал нападающего «Тампы» Мэтью Жозефа на силовой приём, после чего начал бить соперника, когда тот уже находился на льду. По итогам разбирательства главные арбитры встречи Джейк Бренк и Дэн О'Рурк наказали Лучича малым и дисциплинарным штрафами.

Видео момента также можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

Главным героем встречи стал нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого дубль и голевая передача. Российский форвард в 20-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по играм с «2+» голами, сравнявшись с Фредриком Модином. Следующей целью для Кучерова являются позиции Венсана Лекавалье — 46.