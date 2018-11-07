Брагин: качество хоккея у сборной России было значительно лучше, чем вчера

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Западной лиги (3:1, 1-1 в серии) во втором матче суперсерии.

«Канадцы в своём традиционном стиле мощно провели первый период, ничего удивительного в этом нет. Во втором и третьем периодах игра уже была равной. Самое главное, мы сумели исключить те ошибки, которые допустили в первом матче. Качество хоккея у нашей команды было значительно лучше, чем вчера.

Очень внимательно разобрали первый матч, провели анализ, подсказали ребятам, как действовать в конкретных ситуациях, они всё восприняли правильно. В меньшинстве защищались уверенно, в большинстве забили в нужный момент. Итогом матча я доволен. Победа всегда приносит положительные эмоции, но ещё есть над чем работать в плане улучшения качества игры», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.