Старков: каждый русский хоккеист с детства мечтает забить канадцам

Нападающий молодёжной сборной России Степан Старков прокомментировал победу над командой Западной лиги (3:1, 1-1 в серии) во втором матче суперсерии.

«Канадцы всегда здорово начинают, активно действуют в первом периоде. Мы были к этому готовы и делали всё возможное, чтобы выполнить план на стартовый отрезок. Да, одну шайбу всё-таки пропустили, но смогли и сами забить в конце первого периода. Этот гол очень помог. О вчерашней игре не вспоминали. Просто концентрировались прежде всего на внимательной игре в обороне, понимая, что впереди шансы обязательно будут. Надо только их реализовать. Каждый матч – отдельная история. Но положительные эмоции должны обязательно сказаться

Важность моего гола? Каждую свою шайбу могу назвать важной, но сегодня, конечно, особенный момент для меня, уверен, каждый русский хоккеист с детства мечтает забить канадцам», — цитирует Старкова официальный сайт ФХР.