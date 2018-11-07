Дюшейн: хочу извиниться перед Рэймондом, он не заслужил сказанного

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Мэтт Дюшейн принёс извинения тренеру команды Марти Рэймонду за критические высказывания во время поездки в такси с партнёрами.

«Хочу использовать возможность выразить самые искренние извинения Марти Рэймонду. Он отличный человек и тренер. Он не заслуживал того, что мы сказали», – цитирует Дюшейна официальный сайт НХЛ.

Напомним, портал Ottawa Citizen опубликовал видео с автомобильного регистратора, на котором игроки «Оттавы Сенаторз» шутят о способности реализовывать буллиты, издеваются над одним из тренеров команды Марти Рэймондом и смеются над неэффективностью спецбригады.



Видео было снято в Фениксе 29 или 30 октября. Предположительно ролик записал водитель такси, который перевозил семерых игроков команды. Никто из них не знал, что разговор записывается. В такси в этот момент находились лидеры «сенаторов» Крис Уайдман, Мэтт Дюшейн, Тома Шабо, Крис Тирни, Дилан Демело, Колин Уайт и Алекс Форментон.

«Марти Рэймонд, единственный тренер в истории НХЛ, который сумел создать худшее большинство и худшее меньшинство за один календарный год», — сказал тогда Дюшейн.