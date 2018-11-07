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Доус: Мартемьянов не устаёт напоминать, что «Автомобилист» ещё ничего не выиграл

Доус: Мартемьянов не устаёт напоминать, что «Автомобилист» ещё ничего не выиграл
Хоккей / КХЛ

Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус, лидирующий в списке бомбардиров КХЛ, назвал рецепт успеха своей команды. Клуб из Екатеринбурга завершил первый отрезок сезона в ранге лидера лиги.

«У нас есть баланс во всех звеньях, а тренерский штаб равномерно распределяет нагрузки и игровое время между хоккеистами. Все четыре атакующих звена нашей команды могут взять игру на себя, отлично действует в воротах Якуб Коварж, хороша оборона, а также есть поставленная игра в неравных составах. И самое главное: тренер не устаёт напоминать, что мы ещё ничего не выиграли, поэтому не имеем права безответственно подходить к каждому следующему матчу», — цитируют Доуса «Известия».

В этом сезоне Доус забросил 11 шайб и отдал 22 результативные передачи.

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24 победы в 25 матчах.
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