Доус: Мартемьянов не устаёт напоминать, что «Автомобилист» ещё ничего не выиграл

Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус, лидирующий в списке бомбардиров КХЛ, назвал рецепт успеха своей команды. Клуб из Екатеринбурга завершил первый отрезок сезона в ранге лидера лиги.



«У нас есть баланс во всех звеньях, а тренерский штаб равномерно распределяет нагрузки и игровое время между хоккеистами. Все четыре атакующих звена нашей команды могут взять игру на себя, отлично действует в воротах Якуб Коварж, хороша оборона, а также есть поставленная игра в неравных составах. И самое главное: тренер не устаёт напоминать, что мы ещё ничего не выиграли, поэтому не имеем права безответственно подходить к каждому следующему матчу», — цитируют Доуса «Известия».



В этом сезоне Доус забросил 11 шайб и отдал 22 результативные передачи.

Уральский автомобиль круче «армейских» машин. Как затмить СКА и ЦСКА 24 победы в 25 матчах.