Ковальчук: Дежарден был очень вовлечён в игру, это подкупает

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук оценил действия нового наставника команды Уилли Дежардена. В первом матче под руководством 61-летнего специалиста «короли» обыграли «Анахайм Дакс» (4:1). Ранее с поста главного тренера калифорнийцев был уволен Джон Стивенс.



«Он был очень вовлечён в игру. Называл, кому выходить на лёд, постоянно подсказывал, хвалил, если ты совершил удачное действие. Это подкупает.



Увольнение Стивенса? Когда случаются такие вещи, ты понимаешь, что это и твоя вина в том числе. Думаешь, где и в чём ты мог быть лучше, чтобы такого не случилось. Нужно исправляться. Сегодня — лишь маленький шажок в этом направлении», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.



В игре с «утками» Ковальчук набрал 3 (1+2) результативных балла.

Ковальчук выбрал не ту команду. «Лос-Анджелес» на дне и уже сменил тренера О Кубке Стэнли можно даже не мечтать.