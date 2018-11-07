Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук оценил действия нового наставника команды Уилли Дежардена. В первом матче под руководством 61-летнего специалиста «короли» обыграли «Анахайм Дакс» (4:1). Ранее с поста главного тренера калифорнийцев был уволен Джон Стивенс.
«Он был очень вовлечён в игру. Называл, кому выходить на лёд, постоянно подсказывал, хвалил, если ты совершил удачное действие. Это подкупает.
Увольнение Стивенса? Когда случаются такие вещи, ты понимаешь, что это и твоя вина в том числе. Думаешь, где и в чём ты мог быть лучше, чтобы такого не случилось. Нужно исправляться. Сегодня — лишь маленький шажок в этом направлении», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.
В игре с «утками» Ковальчук набрал 3 (1+2) результативных балла.
Ковальчук: Дежарден был очень вовлечён в игру, это подкупает