Арбитры НХЛ и КХЛ впервые будут работать на Кубке Шпенглера

Российский арбитр Роман Гофман будет работать на матчах Кубка Шпенглера, информирует Swiss Hockey News.



На счету 33-летнего судьи свыше 460 матчей в Континентальной хоккейной лиге. Кроме того он работал на финальной игре чемпионата мира–2016, в которой сборная Канады оказалась сильнее финнов (2:0). Этот матч состоялся в Москве.



В список арбитров Кубка Шпенглера также вошёл Брэд Уотсон, за плечами которого более 1000 матчей в Национальной хоккейной лиге, а также несколько встреч в рамках финальных серий Кубка Стэнли. Это первый случай, когда арбитры из НХЛ и КХЛ будут работать на турнире.



Очередной розыгрыш Кубка Шпенглера пройдёт с 26 по 31 декабря в Швейцарии. В турнире примут участие шесть команд: «Давос» (Швецария), «Металлург» (Россия), сборная Канады, «Оцеларжи Тршинец» (Чехия), КалПа (Финляндия) и «Нюрнберг Айс Тайгерс» (Германия).