Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала список травмированных хоккеистов по состоянию на 7 ноября 2018 года.



«Авангард»

Пивцакин Никита

Рямё Карри

Семёнов Кирилл



«Автомобилист»

Кучерявенко Александр

Попов Виталий

Трямкин Никита



«Адмирал»

Королёв Антон

Патрикеев Михаил

Сироткин Никита



«Ак Барс»

Малыхин Фёдор

Шарыченков Александр



«Амур»

Атюшов Виталий

Железков Артём

Кацуба Станислав



«Динамо» Мн

Павлович Александр



«Динамо» Р

Зиле Кристапс

Макмиллан Брэндон

Скворцов Гунарс



«Йокерит»

Ландин Майк

Регин Петер

Рясянен Эмели



«Куньлунь Ред Стар»

Редлихс Кришьянис

Савинайнен Вели-Матти



«Локомотив»

Коршков Егор



«Нефтехимик»

Сергеев Андрей



«Салават Юлаев»

Солодухин Вячеслав



«Северстал»ь

Васильев Валерий

Казаковцев Николай

Странски Матей

Эштон Картер



«Сибирь»

Мнацян Самвел



СКА

Токранов Василий



«Торпедо»

Галимов Станислав

Галузин Владимир

Шенфельд Антон



«Трактор»

Бергстрём Александр

Йюнге Рихард

Пеньковский Артём

Рясенский Евгений

Щехура Пол



ХК «Динамо» М

Афиногенов Максим

Ефремов Владислав

Закриссон Патрик



ХК «Сочи»

Архипов Дмитрий

Бочаров Станислав

Капустин Кирилл

Коллинз Шон

Лугин Дмитрий

Мосалёв Денис

Погоришный Олег



ЦСКА

Скотт Грег

Московское «Динамо» поместило Патрика Закриссона в список травмированных