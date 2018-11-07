Гросс: фанаты «Автомобилиста» мечтают о чемпионстве, постараемся это осуществить

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс оценил выступление команды в первой части сезона. Уральский клуб одержал 25 побед в 26 матчах, что позволяет ему уверенно лидировать в КХЛ.



«Если говорить об итогах первого отрезка чемпионата для «Автомобилиста» — всё в процессе, всё ровно. Кто-то поехал сейчас в сборные, кто-то — в ВХЛ, кто-то остался готовиться дома. Не захватывает ли дух от турнирного положения? Лично у меня — нет. Да, я понимаю, что болельщики сейчас уже мечтают о чемпионстве. Это хорошая мысль. Приложим все силы, чтобы это осуществить. Тем не менее пока есть задачи, поставленные руководством, будем стремиться их выполнять», — цитирует Гросса официальный сайт КХЛ.

В первом матче после перерыва на Кубок Карьяла подопечные Андрея Мартемьянова встретятся на выезде со СКА (12 ноября).