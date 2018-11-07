Эспозито: советские хоккеисты были одинаковыми, они играли как роботы

Один из капитанов сборной Канады во время знаменитой Суперсерии-1972 Фил Эспозито поделился воспоминаниями о нападающем сборной СССР Александре Якушеве. 12 ноября 2018 года Якушев станет членом Зала хоккейной славы в Торонто.



«Якушев был большим и сильным. Мой брат Тони, который был вратарём сборной Канады, говорил, что его бросок такой же сильный, как у Бобби Халла, и что ему было больно после попадания шайбы. Но Якки играл не за счёт габаритов. Он не участвовал в стычках, как это делал, например, Борис Михайлов.



Я думаю, что его слабым местом было отсутствие эмоций. Но тогда все советские игроки были одинаковыми. В хоккее и отношении к нему они были как роботы. В конце той серии помощник тренера сборной СССР Борис Кулагин сказал: «Пока мы не достигнем страсти североамериканцев, мы их никогда не обыграем», — приводит слова Эспозито официальный сайт НХЛ.

Эспозито: был счастлив пожать руку Якушеву, но не Третьяку или Михайлову