Фастовский: дебаты по видеопросмотрам без запроса получились жаркими

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился эмоциями от встречи руководителей клубов с департаментом судейства. На заседании обсуждался вопрос о видеопросмотрах без запроса в последние минуты игры.



«Что касается деталей, то очень актуальным был вопрос о количестве камер, которые должны быть установлены во время матчей. Он важен ещё и потому, что, скажем так, денежноёмкий. Ну и то, с чего сегодня всё началось – вопрос передачи в последние две минуты матчей решений главной судейской комнате. По нему было очень много споров, я бы даже сказал, жарких дебатов, но в итоге практически все проголосовали «за». По крайней мере «против» не было никого. В целом это верное решение. Мы идём в ногу со временем», — цитирует Фастовского официальный сайт КХЛ.

В КХЛ обсудили возможность видеопросмотра без запроса в последние минуты игры