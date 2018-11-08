Овечкин в матче с «Питтсбургом» забросил свою 12-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился своей 12-й заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Питтсбург Пингвинз» (идёт 2-й период, 1:1) форвард забросил во втором периоде на 28-й минуте, ассистентами выступили Джон Карлсон и Никлас Бекстрём.

Эта шайба стала 18-м результативным очком Овечкина в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1140 (619+521) баллами за результативность в 1017 матчах.

Видео гола также доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Кэпиталз».

Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).