НХЛ оштрафовала Милана Лучича на $ 10 тыс. за избиение Мэтью Жозефа

НХЛ оштрафовала нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Милана Лучича на $ 10 тыс. за избиение форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Мэтью Жозефа, сообщается в «твиттере» департамента безопасности игроков. Отмечается, что штраф является максимально возможным пол условиям коллективного соглашения.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ игру омрачил инцидент с участием нападающего «Эдмонтона» Лучича. При счёте 2:5 Лучич выполнил силовой приём против «Тампы» Жозефа, после чего начал бить соперника, когда тот уже находился на льду. По итогам разбирательства главные арбитры встречи Джейк Бренк и Дэн О'Рурк наказали Лучича малым и дисциплинарным штрафами.

Видео момента также можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.