Бекстрём: Оши любит быть вовлечён в разные события, хороший сценарий для него

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ, акцентировав внимание на игре Ти Джея Оши.

«Ти Джей может быть бомбардиром, он работает на льду с большой отдачей. Он любит быть вовлечён в разные события, так что сегодня для него был удачный вечер. Хороший вариант, хороший сценарий для него. Я рад, что он вернулся и забил победный гол», — похвалил партнёра Бекстрём.

Сначала американец получил клюшкой в глаз, что потребовало вмешательства доктора и нанесения швов. Затем Оши получил удар в голову от Евгения Малкина и был вынужден пройти обязательную процедуру тестирования на симптомы сотрясения. А за минуту до конца третьего периода он украл победу для «столичных», воспользовавшись удобной передачей Джона Карлсона.