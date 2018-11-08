Александр Овечкин и Давид Пастрняк делят первое место в снайперской гонке НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 2:1. Это поражение стало для гостей пятым подряд. Команда Майка Салливана проиграла пять матчей с общим счётом 7:21.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 12-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему догнал форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в снайперской гонке. Теперь на счету российского нападающего 18 (12+6) очков в 14 матчах при полезности «-3».

Второе место делят четыре хоккеиста. По 11 раз успех праздновали форварды «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског, нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн и представитель «Сан-Хосе Шаркс Тимо Майер.