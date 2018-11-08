Тэйвз: когда «Чикаго» исправит мелочи, результат будет ошеломительным

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз уверен в светлом будущем команды под руководством Джереми Коллитона.

«Я считаю, мы настроены позитивно и оптимистично, насколько это возможно после пяти проигранных матчей. Мы не лучшим образом начали сезон, но знаем, что не раскрыли полностью наш потенциал. Мы только начинаем заниматься мелочами. Когда мы их исправим, результат будет ошеломительным», — цитирует Тэйвза официальный сайт НХЛ.

60-летний Кенневилль руководил командой с 2008 года, выиграв с «индейцами» три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.



Напомним, в сезоне-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году.