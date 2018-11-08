Итоги дня НХЛ для россиян: новое достижение Овечкина, матч-штраф Малкина

В Национальной хоккейной лиге состоялись три матча регулярного чемпионата, в которых приняли участие семь российских хоккеистов.
В активе Александра Овечкина показатель полезности «+1», три броска в створ ворот и два заблокированных броска за 24 минуты и 23 секунды (10.40 – в большинстве), проведённые на льду. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» вышел на чистое восьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве, оставив позади Марселя Дионна. Евгений Малкин провёл на льду 13 минут и 45 секунд, в начале третьего периода заработал удаление до конца матча за силовой приём против Оши. Семён Варламов отразил 30 бросков в игре с «Нэшвиллом».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|30 из 33
|90,9
|1:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|3
|2
|2
|-
|24.32
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|4
|0
|0
|47%
|23.49
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|0
|12
|2
|1
|0
|60%
|13.45
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|0
|27%
|07.39
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|1
|2
|6
|-
|23.44
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|2
|5
|4
|-
|17.25