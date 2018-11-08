Итоги дня НХЛ для россиян: новое достижение Овечкина, матч-штраф Малкина

В Национальной хоккейной лиге состоялись три матча регулярного чемпионата, в которых приняли участие семь российских хоккеистов.

В активе Александра Овечкина показатель полезности «+1», три броска в створ ворот и два заблокированных броска за 24 минуты и 23 секунды (10.40 – в большинстве), проведённые на льду. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» вышел на чистое восьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве, оставив позади Марселя Дионна. Евгений Малкин провёл на льду 13 минут и 45 секунд, в начале третьего периода заработал удаление до конца матча за силовой приём против Оши. Семён Варламов отразил 30 бросков в игре с «Нэшвиллом».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 30 из 33 90,9 1:4