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Итоги дня НХЛ для россиян: новое достижение Овечкина, матч-штраф Малкина

Итоги дня НХЛ для россиян: новое достижение Овечкина, матч-штраф Малкина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялись три матча регулярного чемпионата, в которых приняли участие семь российских хоккеистов.

В активе Александра Овечкина показатель полезности «+1», три броска в створ ворот и два заблокированных броска за 24 минуты и 23 секунды (10.40 – в большинстве), проведённые на льду. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» вышел на чистое восьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве, оставив позади Марселя Дионна. Евгений Малкин провёл на льду 13 минут и 45 секунд, в начале третьего периода заработал удаление до конца матча за силовой приём против Оши. Семён Варламов отразил 30 бросков в игре с «Нэшвиллом».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»30 из 3390,91:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0+10322-24.32
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1040047%23.49
Малкин (н)«Питтсбург»0+001221060%13.45
Каменев (н)«Колорадо»0+00211027%07.39
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10126-23.44
Задоров (з)«Колорадо»0+002254-17.25
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