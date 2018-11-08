НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские хоккеисты не попали в число лучших игроков.

Главным героем дня стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс, оформивший хет-трик в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:1). Только Сиссонсу удалось поразить ворота Семёна Варламова, так как четвёртая шайба уже была заброшена в пустые ворота.



Второй звездой признан нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, забросивший победную шайбу в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1). Американский форвард вернулся на лёд после силового приёма в исполнении Евгения Малкина и решил исход встречи.

Замкнул тройку лучших голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби. Канадский вратарь справился с 41 из 42 бросков по воротам.