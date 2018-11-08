Оши: мне всё равно, что будет с Малкиным. Не ожидал, что он так поступит

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после победы над «Питтсбург Пингвинз» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ прокомментировал удаление до конца матча Евгения Малкина. Российский форвард ударил Оши в голову в момент проведения силового приёма.

«Малкин поймал меня хитом, и всё. Я прошёл тест на сотрясение мозга, вернулся и выиграл матч. Наверное, он решил, что я иду на силовой приём, и решил на него ответить. Я сам так постоянно делаю. Но я не ожидал, что он так поступит, когда мы в меньшинстве. Обычно в такой ситуации не делаешь силовых. Был ли этот приём грязным? Это уже не мои проблемы. Мы выиграли, и мне всё равно, что будет с Малкиным», — цитирует Оши Washington Post.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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