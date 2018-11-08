ЖХЛ объявила тренеров сборных на Матч звёзд — 2019

Женская хоккейная лига определила тренерские дуэты, которые будут работать со сборными Запада и Востока на Матче звёзд в Нижнекамске. Команду Востока, прошлогоднего победителя Матч звёзд, возглавит Денис Афиногенов, старший тренер «Агидели». В дуэте с Афиногеновым будет работать главный наставник «Бирюсы» Александр Ведёрников.

Команда Запада, как и прежде, выступит под руководством Алексея Чистякова, главного тренера подмосковного «Торнадо». Вторым наставником сборной станет главный тренер «Динамо СПб» Александр Зыбин.

«Мне приятно, что вновь пригласили возглавить сборную Востока. Это будет зрелищный матч, на котором соберутся лучшие игроки, представляющие Запад и Восток. Они стремятся показать красивый хоккей и в то же время хотят выиграть.



В прошлом году Матч звёзд прошёл в Казахстане, он запомнился гостеприимной атмосферой. Была отличная игра, которая держала в напряжении до конца – мы могли в конце и проиграть, такой натиск был со стороны Запада, но выстояли. Теперь счёт в серии 1-1, и это вносит интригу – кто выйдет вперёд в этом противостоянии?



В Нижнекамске мне доводилось бывать ещё в бытность игроком. Но не был там настолько давно, что даже не видел новую ледовую арену – хочется её посмотреть. Знаю, что в Татарстане много девочек занимается хоккеем. И предстоящий Матч звёзд может стать отличной популяризацией – может, в дальнейшем в регионе появится ещё одна команда ЖХЛ. А мы сделаем всё, чтобы в январе показать там красивый хоккей», — сказал Афиногенов.