Пашков: Кубок Карьяла станет просмотром Воробьёва, от него теперь всё зависит

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от стартующего сегодня, 8 ноября, первого этапа Евротура — Кубка Карьялы.

«Думаю, что Кубок Карьяла станет скорее не смотром войск, то бишь российского состава, а просмотром Ильи Воробьёва. Здесь больше интересно, как себя проявит главный тренер. Начинается новый сезон сборной, от Воробьёва теперь всё зависит. Мы должны увидеть его взгляд на сборную команду, на состав, на тактику. Интересно посмотреть, как это всё будет выглядеть.

В сборной много новых лиц, вернули того же Андрея Локтионова. Но вряд ли Воробьёв будет проявлять субъективность. В его ситуации больше будет проявлено самостоятельности. Видимо, тренер не будет скрывать какие-то тактические нюансы и схемы, которые больше были скрыты при работе Олега Знарка. Тот не особо распространялся на эту тему и был более стабилен. Главным образом за счёт того, что он много лет возглавлял ведущие клубы.

Скорее всего тренерский штаб оттолкнётся от наигранных связок. К примеру, Капризов-Григоренко или же питерское звено. Это самый простой и эффективный путь в комплектовании состава. А дальше посмотрим. Будет поиск. Но с одной стороны поиск состава к турниру, а с другой стороны – подготовка к чемпионату мира, которая, по сути, началась. Так что постепенно будет видеть какие-то контуры команды, которая будет играть на чемпионате мира», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.