Антипин и Слепышев не сыграют с Финляндией, стартовый вратарь — Сорокин

Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в первом матче Кубка Карьяла с Финляндией, заявил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов. Игра состоится сегодня, 8 ноября, начало встречи — в 19:30 мск.

«В первом матче против финнов сыграет Илья Сорокин», — цитирует Жамнова «Р-Спорт».

Также издание сообщает, что форвард сборной России Антон Слепышев и защитник национальной команды Виктор Антипин игру пропустят, оба хоккеиста утром в четверг работали с неиграющим составом. Ранее стало известно, что не примет участия в матче и Илья Михеев. У форварда «ястребов» возникли проблемы со здоровьем.

В состав сборной России на первую игру войдут восемь защитников и тринадцать нападающих (тринадцатый – Александр Дергачёв).

Кубок Карьяла, первый в сезоне этап Евротура, пройдёт в столице Финляндии с 8 по 11 ноября.